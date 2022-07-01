«Деньги и аварии»: Автомобилисты рады, что с дорог уберут «коррупционные» радары

Камеры на дорогах призваны предупреждать аварии, а не «собирать деньги», а с радарами в кустах все было наоборот, сказал в эфире НСН Ян Хайцеэр.

Использование ручных радаров порождало коррупцию на дорогах и не помогало избегать аварий, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее в МВД сообщили, что глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение сотрудниками ГАИ «мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме».

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«Даже президент отмечал, что категорически неправильная практика использовать ручные радары. Они преимущественно использовались в провинции. Если камера у нас призвана не собирать деньги, а предупреждать аварийную ситуацию, то с радарами в 99% случаев эта функция не выполнялась. Люди попадаются, а предупреждение аварийной ситуации не происходит. Такая коррупционная схема существовать не должна. Слава Богу и все вовремя», - сказал Хайцеэр.

При этом он отметил, что, как в случаях с радарами в кустах, так и с треногами, зачастую не выставляются предупреждающие знаки.

«Много вопросов и к треногам, потому что их тоже можно оценить, как ручные радары. У нас есть треноги, которые также стоят в кустах. Это практика не только российская, другое дело, что, когда используется радар, должны быть предупреждающие знаки, а в случаях, когда использовались ручные радары или треноги эти знаки, как правило, не появлялись», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за выброшенный из автомобиля мусор.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник разъяснил в этой связи «Радиоточке НСН», кому может грозить конфискация автомобиля «за мусор».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:АвтомобилистыВладимир КолокольцевДПС
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