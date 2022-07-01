«Деньги и аварии»: Автомобилисты рады, что с дорог уберут «коррупционные» радары

«Даже президент отмечал, что категорически неправильная практика использовать ручные радары. Они преимущественно использовались в провинции. Если камера у нас призвана не собирать деньги, а предупреждать аварийную ситуацию, то с радарами в 99% случаев эта функция не выполнялась. Люди попадаются, а предупреждение аварийной ситуации не происходит. Такая коррупционная схема существовать не должна. Слава Богу и все вовремя», - сказал Хайцеэр.

При этом он отметил, что, как в случаях с радарами в кустах, так и с треногами, зачастую не выставляются предупреждающие знаки.

«Много вопросов и к треногам, потому что их тоже можно оценить, как ручные радары. У нас есть треноги, которые также стоят в кустах. Это практика не только российская, другое дело, что, когда используется радар, должны быть предупреждающие знаки, а в случаях, когда использовались ручные радары или треноги эти знаки, как правило, не появлялись», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».