«Денег много — людей мало»: В рекордных лесных пожарах обвинили погоду и законы

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами не изменится к лучшему из-за отсутствия дождей, уже сейчас ясно, что площади пожаров в России бьют рекорды XXI века. Об этом НСН заявил руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко.

Ранее в пресс-службе компании «Юго-Восточные железные дороги» сообщили, что несколько пригородных пассажирских поездов задержали в Воронежской области из-за задымления вследствие лесных пожаров. Как сообщают в МЧС России, с начала сентября на территории Воронежской области зафиксировано более 250 ландшафтных пожаров. Кроме того, сообщается о неблагоприятной обстановке в Ростовской области и ЛНР. По словам Ярошенко, в ближайшие дни ситуация не изменится к лучшему.