«Денег много — людей мало»: В рекордных лесных пожарах обвинили погоду и законы

Для улучшения ситуации в борьбе с лесными пожарами необходима серьезная реформа Лесного кодекса, сегодня экономика лесного хозяйства разрушена, сказал НСН Алексей Ярошенко.

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами не изменится к лучшему из-за отсутствия дождей, уже сейчас ясно, что площади пожаров в России бьют рекорды XXI века. Об этом НСН заявил руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко.

Ранее в пресс-службе компании «Юго-Восточные железные дороги» сообщили, что несколько пригородных пассажирских поездов задержали в Воронежской области из-за задымления вследствие лесных пожаров. Как сообщают в МЧС России, с начала сентября на территории Воронежской области зафиксировано более 250 ландшафтных пожаров. Кроме того, сообщается о неблагоприятной обстановке в Ростовской области и ЛНР. По словам Ярошенко, в ближайшие дни ситуация не изменится к лучшему.

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«Высокий или чрезвычайный класс пожарной опасности держится почти на всей европейской территории России. Это не уникальная ситуация, она случается раз в несколько лет. Когда станет спокойнее, вопрос сложный. Пока что прогноз неблагоприятный — в течение ближайших нескольких дней дождей не ожидается. Единственный радостный момент — перестал гореть север Дальнего Востока, где до недавнего времени полыхала лесотундра. Сейчас там прошли дожди. Если же говорить о площадях пожаров, год точно войдет в число худших с начала века. Подводить итоги можно будет в конце сентября, но уже сейчас понятно, что он намного хуже, чем 2022 и 2023 годы», — сказал Ярошенко.

Собеседник НСН отметил необходимость принципиальных изменений в Лесном кодексе.

«В рамках действующего законодательства организовать нормальную систему охраны лесов от огня крайне сложно. До принятия Лесного кодекса 2006 года лесное хозяйство было нормальной отраслью экономики, которая кормила сама себя и могла позволить себе довольно большой штат работников. В случае пожаров в густонаселенных регионах всегда находились люди, которые знают лес, заинтересованы в его сохранении, понимают, как и что надо тушить. Суть нового Лесного кодекса в том, что он разрушил экономическую модель лесного хозяйства. Сейчас это скорее контрольно-надзорная отрасль, полностью зависящая от бюджета, а бюджет не тянет большое количество сотрудников. К тому же большинство работ выполняется контрактниками по краткосрочным контрактам, это подрядные организации, у которых нет ни понимания, что будет дальше, ни особой заинтересованности. Сейчас денег тратится на лесное хозяйство больше, чем до 2006 года, но грамотных людей все равно остро не хватает. Без принципиального изменения кодекса эти проблемы никуда не денутся», — подытожил он.

Ранее сухая растительность загорелась в районе горно-лесной местности Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму, площадь пожара составила 75 гектаров.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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