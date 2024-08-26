В Тепе-Оба в Крыму произошел природный пожар на площади 75 гектаров
Сухая растительность загорелась в районе горно-лесной местности Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму, площадь пожара составила 75 гектаров. Об этом сообщило МЧС.
Как отметили в ведомстве, огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра и жаркой сухой погоды. Тем не менее перехода возгорания на СНТ «Волна» и «Рассвет», расположенные на этой территории, не допущено.
«Работы по тушению пожара ведутся с земли и с воздуха... К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8», — сообщило МЧС.
Ранее ведомство заявило о превентивной эвакуации жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна» в связи с пожаром, для населения развернули два пункта временного размещения в Коктебеле, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru