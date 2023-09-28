День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией будут праздновать 30 сентября. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Стоит отметить, что эту дату приурочили к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России.
Накануне председатель правления Корпорациии развития Донбасса Инга Яппарова в пресс-центре НСН рассказала о преференциях для бизнесменов, которые сегодня работают в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».
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