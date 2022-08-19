«День успешных людей»: В России предложили ввести новые традиции на Яблочный Спас

Церкви следует ввести новые традиции для празднования Яблочного Спаса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Россияне 19 августа ежегодно отмечают Яблочный Спас - так по народной традиции называют праздник Преображения Господня. Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды. Кураев объяснил, как зародилась эта традиция.

«Этот замечательный праздник приходится на середину Успенского поста, сейчас постный день, поэтому мясо в этот день все-таки не употребляется – рыба, овощи и, конечно, фрукты. В этом празднике две темы, первая – евангельская, когда Христос, который по своей внутренней сути всегда был Богом, проявил это для многих своих учеников. В народном календаре – это праздник урожая, когда люди приносили плоды своего труда, первый урожай к алтарю. Виноград тогда как раз к этому времени созревал, у нас на севере люди яблоки приносили», - отметил Кураев.