«День успешных людей»: В России предложили ввести новые традиции на Яблочный Спас

Андрей Кураев рассказал в эфире НСН, что этот день всегда был праздником урожая, когда люди приносили Богу плоды своего труда. 

Церкви следует ввести новые традиции для празднования Яблочного Спаса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Россияне 19 августа ежегодно отмечают Яблочный Спас - так по народной традиции называют праздник Преображения Господня. Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды. Кураев объяснил, как зародилась эта традиция.

«Этот замечательный праздник приходится на середину Успенского поста, сейчас постный день, поэтому мясо в этот день все-таки не употребляется – рыба, овощи и, конечно, фрукты. В этом празднике две темы, первая – евангельская, когда Христос, который по своей внутренней сути всегда был Богом, проявил это для многих своих учеников. В народном календаре – это праздник урожая, когда люди приносили плоды своего труда, первый урожай к алтарю. Виноград тогда как раз к этому времени созревал, у нас на севере люди яблоки приносили», - отметил Кураев.

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При этом он счел традицию приносить и освящать яблоки не очень правдивой, ведь сегодня у россиян совершенно другие «плоды труда».

«Сегодня надо было бы приносить рукописи, новые статьи или книги. Для адвоката свои знаки успеха, для водителя автобуса другие. Мы же виноград и яблоки не выращиваем, в этом есть какая-то своя неправда, когда мы приносим плоды чужих трудов к Богу. Надеюсь, церковь со временем разработает другие формы. Нужно благодарить Бога за то, что удалось, это день успешных людей», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Согласно церковному преданию, праздник приурочен к событиям, произошедшим на горе Фавор. Считается, что незадолго до страданий на кресте Иисус Христос взошел на нее вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном для молитвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникРелигияЦерковь
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