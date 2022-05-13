Священник объяснил, почему не стоит бояться «пятницы 13-го»
Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) заявил, что в пятницу, 13-го не нужно специально молиться или ставить свечки, сообщает NEWS.ru.
По его словам, боязнь этого совпадения всего лишь «нелепое суеверие», а число 13 — хорошее.
«Это обычный день... Пятница считается днём скорби, так как в этот день распяли Иисуса Христа, а число 13 — «чёртова дюжина». Считается, что 13 — плохое число, хотя апостолов было именно 13, так как есть ещё апостол Павел... На самом деле, 13 — это хорошее число», — пояснил иеромонах.
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что оккультная литература делает человека подвластным различного рода суевериям, приметам, предсказаниям и прочей духовной мишуре, которая скрывает подлинный смысл жизни, развития и свободы.
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