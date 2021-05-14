«День без турникетов»: 120 тысяч человек стали участниками акции за восемь с половиной лет

Более 120 тысяч человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за восемь с половиной лет со дня ее существования. Для них было организовано более двух тысяч экскурсий, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер, в том числе известные ИТ-компании.

«В прошлом году мы посвятили “День без турникетов” востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений — как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика», — отметила Сергунина.