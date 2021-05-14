«День без турникетов»: 120 тысяч человек стали участниками акции за восемь с половиной лет
Более 120 тысяч человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за восемь с половиной лет со дня ее существования. Для них было организовано более двух тысяч экскурсий, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер, в том числе известные ИТ-компании.
«В прошлом году мы посвятили “День без турникетов” востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений — как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика», — отметила Сергунина.
Акция проводится в Москве с сентября 2012 года. Ее участники знакомятся с тем, как устроены столичные предприятия и с создаваемыми в городе технологиями. «День без турникетов» проходит каждый квартал в течение трех дней. Каждая площадка организует несколько экскурсий в день.
Участникам доступны помимо экскурсий мастер-классы, открытые лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты, спектакли.
В прошлом из-за пандемии акция начала проводиться онлайн. Организаторы записали десятки виртуальных экскурсий и представили фильм «Профессии 2.0: Трансформация» — о том, как специалисты из разных сфер адаптировались к новой реальности на фоне ограничений из-за COVID-19. В этом году акция вернулась к привычному офлайн-формату, а одной из ее целей теперь станет помощь малым и средним предприятиям. Ближайшая акция запланирована на конец мая.
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