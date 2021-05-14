Ефимов: для поддержки предпринимателей в Москве заработал онлайн-навигатор

Новый сервис — «Навигатор мер поддержки» — появился на инвестиционном портале Москвы. Благодаря ему предприниматели смогут быстро и удобно узнавать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, пользователям ресурса доступно более 100 мер господдержки.

«Для того, чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис — «Навигатор мер поддержки». Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно», — пояснил Ефимов.

Воспользоваться «Навигатором» смогут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки ― только зарегистрированные пользователи. Есть также такие меры поддержки, где подача заявки в формате онлайн невозможна или проводится на сайтах других ведомств ― в этом случае пользователю предложат подробные инструкции, где и как он сможет получить услугу.

С помощью «Навигатора мер поддержки» представители столичного бизнеса ознакомятся с тем, как получить информационно-консультационную или финансовую помощь. Воспользоваться сервисом могут и производители, и инвесторы.

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Всего на инвестпортале Москвы для пользователей доступны 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице. При этом 14 из них заработали в прошлом году.

В целом на инвестпортале доступны 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице, почти половина из них заработала в прошлом году. В текущем году ими воспользовались уже 38 тысяч раз.

«Портал постоянно пополняется новыми сервисами, среди них ― «Инвестиционный налоговый вычет», который позволяет подать заявку на присвоение специального статуса, необходимого для предоставления этой меры поддержки. Кроме того, недавно стал доступен сервис «Московский инвестор», позволяющий бизнесу в режиме одного окна направлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности в столице», ― рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Портал начал работу в феврале 2014 года. Сейчас на сайте зафиксировано более 13 миллионов посещений и зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений
ТЕГИ:ПредпринимателиМосква
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