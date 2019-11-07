Демографы дали России неутешительный прогноз
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель заявил о неутешительной тенденции рождаемости в России. Об этом пишет сайт KP.Ru.
«Посмотрите на прогноз Росстата до 2030 года — этот тренд у них прослеживается четко. В том росстатовском прогнозе три варианта: высокий средний и низкий. И даже по оптимистичному, высокому варианту мы не можем до 2030 года фиксировать расширенное воспроизводство населения. По высокому прогнозу численность населения РФ даже может увеличиться. Да, это выглядит очень оптимистичным вариантом. По низкому прогнозу снижение окажется в несколько миллионов человек — и естественная убыль высокая, и миграция ниже. Но тут много сложностей, связанных, в первую очередь, с миграционным учетом. И с разными статусами приезжающих. Когда пройдет новая перепись населения— она же будет связана с постоянно проживающими. А 90 процентов иностранцев, которые проживают здесь — они зафиксированы вряд ли будут. Они нигде не прописаны. Перепись 2010 года около 90 процентов проживающих у нас иностранцев недоучла», - отметил он.
Ранее в эфире НСН доктор экономический наук, завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова отметила, что без миграции и существенного миграционного прироста убыль населения России остановить не получится.
«У Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы», — заявила она.
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