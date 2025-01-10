СМИ: Российские роддома массово закрывались в Год семьи

В объявленном российским лидером Владимиром Путиным Годом семьи 2024 году в России продолжилось массовое закрытие женских консультаций и роддомов, сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Росздравнадзора.

Так, с 2019 года по середину 2024 года свыше 150 государственных медучреждений потеряли право принимать роды, а в роддомах и женских консультациях не хватает до 11 500 неонатологов и акушеров-гинекологов.

Вице-мэр Ракова: В новогоднюю ночь в Москве родились 60 младенцев

По словам главврача одного из закрытых роддомов, в котором каждый год появлялись на свет около 4 000 новорожденных, изначально учреждение было закрыто на обязательную санитарно-гигиеническую мойку, однако впоследствии сотрудникам роддома сообщили, что они могут не выходить на работу. Это, по словам главврача, стало шоком для работников. Причины закрытия медучреждения при этом не уточнялись.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января специалисты родильных домов и перинатальных центров помогли родиться 60 младенцам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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