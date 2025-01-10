СМИ: Российские роддома массово закрывались в Год семьи

В объявленном российским лидером Владимиром Путиным Годом семьи 2024 году в России продолжилось массовое закрытие женских консультаций и роддомов, сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Росздравнадзора.

Так, с 2019 года по середину 2024 года свыше 150 государственных медучреждений потеряли право принимать роды, а в роддомах и женских консультациях не хватает до 11 500 неонатологов и акушеров-гинекологов.