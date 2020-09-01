Новости за ночь: Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Численность населения России на фоне пандемии по итогам нынешнего года может сократиться на 158 тыс. человек. Это максимальный показатель за 14 лет.

Как отмечает URA.RU со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, в 2020 году численность населения России, по сравнению с предыдущими годами, уменьшится в пять раз быстрее. Смертность за январь — июнь на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

Потенциально прирост населения после пандемии коронавируса начнется с 2022 года.

Уровень бедности в стране увеличится до 13,3%.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что рост населения происходит в регионах-аттракторах, которые являются центрами внутренней миграции благодаря экономическому развитию.

«Сюда люди бегут из регионов, где убыль населения. Главные центры притяжения в России – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Краснодарский край (Сочи). Здесь много молодых, поэтому и данные по рождаемости тоже высокие. Не надо работать в Росстате, чтобы это понимать», - отметил демограф», - отметил Крупнов.

