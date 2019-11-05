Сукачёв: Наказ президента по улучшению демографической ситуации под угрозой

Крупные производители пива начали устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива. Для покупки напитка потребителю необходимо установить пластиковую бутылку и нажать на кнопку разлива. После этого следует наклеить на бутылку этикетку, выданную автоматом, и оплатить товар на кассе.

Таможенники в Забайкалье обнаружили у российской туристки золотые «стельки». Они смогли выявить попытку незаконного вывоза почти 2 кг золота в Китай из-за неестественной походки женщины, сообщает «Интерфакс». Золотые слитки были прикреплены скотчем к ступням.

Гарик Сукачев : «Ребята, а кто же будет наказ президента исполнять по улучшению демографической ситуации в России? Пушкин что ли?» - спросил собеседник НСН.

Крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве частичного или полного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, пишут «Известия». В самих банках объяснили это решение тем, что застройщики отказываются ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд переведет им субсидию государства за второго ребенка.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.