Сукачёв: Наказ президента по улучшению демографической ситуации под угрозой

5 ноября 201920:00

Гарик Сукачёв специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Банки не хотят принимать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке

Крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве частичного или полного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, пишут «Известия». В самих банках объяснили это решение тем, что застройщики отказываются ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд переведет им субсидию государства за второго ребенка.

Гарик Сукачев : «Ребята, а кто же будет наказ президента исполнять по улучшению демографической ситуации в России? Пушкин что ли?» - спросил собеседник НСН.

2

Таможенники задержали россиянку с золотыми «стельками»

Таможенники в Забайкалье обнаружили у российской туристки золотые «стельки». Они смогли выявить попытку незаконного вывоза почти 2 кг золота в Китай из-за неестественной походки женщины, сообщает «Интерфакс». Золотые слитки были прикреплены скотчем к ступням. 

Гарик Сукачев : «Женщины, ходите летящими походками!», - призвал в беседе с НСН Сакачёв.

3

В магазинах начали появляться автоматы по разливу пива

Крупные производители пива начали устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива. Для покупки напитка потребителю необходимо установить пластиковую бутылку и нажать на кнопку разлива. После этого следует наклеить на бутылку этикетку, выданную автоматом, и оплатить товар на кассе.

Гарик Сукачев : «Но вы должны помнить, что всегда после налива пива, необходимо требовать его необходимого долива», - заявил Сукачёв. 

4

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе. Четыре трудовых дня вместо пяти ожидает россиян из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства. 

Гарик Сукачев : «Ну да, как говорили когда-то: "Жить стало лучше, жить, блин, стало веселей!"», - напомнил собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фото – Георгий Кардава
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