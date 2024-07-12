Демограф Ракша: Население России уменьшится на пять миллионов через десять лет
Международные организации сходятся во мнении, что население России в XXI веке продолжит сокращаться, сказал НСН Алексей Ракша.
В ближайшие десять лет количество россиян будет уменьшаться на 500 тысяч человек в год, с середины 2030-х годов убыль населения замедлится. Об этом в интервью НСН заявил независимый демограф Алексей Ракша.
Популяция Земли достигнет пика к середине 80-х годов XXI века, когда численность населения доберется до отметки в примерно 10,3 млрд человек, после чего начнет снижаться, сообщило РИА Новости со ссылкой на Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. По его данным, четверть жителей Земли уже проживает в странах, чье население достигло максимальных значений. К этим государствам относятся Китай, Германия, Япония и Россия. Ожидается, что при этом численность граждан Китая, Японии и России к концу столетия сократится сильнее всего. Ракша заявил, что население России в ближайшие десять лет будет сокращаться на полмиллиона человек в год.
«Прогнозы по численности населения России есть, их очень много. Их делает и ООН, и институт в Сиэтле, и Институт прикладного и системного анализа в Вене. Согласно среднему варианту, население России будет сокращаться, но не очень быстро. По крайней мере, в ближайшие лет десять очевидно, что число россиян будет уменьшаться примерно на 500 тысяч человек ежегодно. С середины 2030-х годов темпы убыли населения должны замедлиться, но роста численности населения по среднему варианту не ждет ни одна организация. Естественно, при таком раскладе никакого вклада в и без того замедляющийся рост человеческой популяции Россия не внесет», — сказал Ракша.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, наивысшие темпы сокращения численности населения продемонстрирует Китай.
«Львиную долю сокращения берет на себя сейчас Китай. Население Китая уменьшится более чем вдвое к концу века», — подытожил демограф.
Ранее Ракша заявил, что для того, чтобы выполнить поручение президента по повышению рождаемости к 2030-2036 годам, необходимо ввести маткапитал на второго и третьего ребенка а размере 1,5-2 миллиона рублей.
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