Демограф Ракша: Население России уменьшится на пять миллионов через десять лет

В ближайшие десять лет количество россиян будет уменьшаться на 500 тысяч человек в год, с середины 2030-х годов убыль населения замедлится. Об этом в интервью НСН заявил независимый демограф Алексей Ракша.

Популяция Земли достигнет пика к середине 80-х годов XXI века, когда численность населения доберется до отметки в примерно 10,3 млрд человек, после чего начнет снижаться, сообщило РИА Новости со ссылкой на Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. По его данным, четверть жителей Земли уже проживает в странах, чье население достигло максимальных значений. К этим государствам относятся Китай, Германия, Япония и Россия. Ожидается, что при этом численность граждан Китая, Японии и России к концу столетия сократится сильнее всего. Ракша заявил, что население России в ближайшие десять лет будет сокращаться на полмиллиона человек в год.