Если повысить материнский капитал для сельских жителей, это даст значительный демографический эффект, так как село на финансовые стимулы реагирует сильнее, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с НСН.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Этот показатель оказался самым низким с 1990 г., следует из данных Росстата. Самый высокий СКР сельского населения в 2025 г. зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,751), Ямало-Ненецком автономном округе (2,619) и Республике Тыва (2,526), следует из опубликованных данных. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости был в Ленинградской области (0,833), Севастополе (0,849) и Республике Мордовии (0,855). Галиев раскрыл, почему снижение коснулось и сел.