Демограф призвал повысить материнский капитал для сельских жителей
В России рождаемость на селе примерно на 30% выше, чем рождаемость в городе, заявил НСН Сергей Галиев.
Если повысить материнский капитал для сельских жителей, это даст значительный демографический эффект, так как село на финансовые стимулы реагирует сильнее, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с НСН.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Этот показатель оказался самым низким с 1990 г., следует из данных Росстата. Самый высокий СКР сельского населения в 2025 г. зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,751), Ямало-Ненецком автономном округе (2,619) и Республике Тыва (2,526), следует из опубликованных данных. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости был в Ленинградской области (0,833), Севастополе (0,849) и Республике Мордовии (0,855). Галиев раскрыл, почему снижение коснулось и сел.
«Село и город всегда отличаются по рождаемости. В России рождаемость на селе примерно на 30% выше, чем рождаемость в городе. Если в селе 1,4, то в городе 1,3 или 1,1. Поэтому 2026 год мы закончим на уровне 1,2. Основная причина различий – это тип поселений и образ жизни. Рождаемость обратно пропорционально этажности. Вы это можете оценить даже по разным районам Москвы. Чем выше этажность, тем ниже рождаемость. Крупный бизнес делает на этом деньги, но это важная социальная составляющая на самом деле. В целом село у нас недофинансировано критически. Можно сместить акцент по выплате материнского капитала, сделать повышенные коэффициенты для сельской местности. Это даст ощутимый результат, село на финансовые стимулы будет реагировать сильнее, чем город. Там эти суммы гораздо значимее, потому что уровень доходов ниже», - объяснил он.
Он также объяснил региональные различия в уровне рождаемости.
«Если говорим про различие регионов, рождаемость зависит еще и от традиций и религии. У нас есть регионы с традиционным укладом, патриархальными семьями и важной ролью религии, там рождаемость выше. Арктические народы перешли к модели повышенного воспроизводства за последние пять-семь лет. Плюс там много мигрантов мусульманского происхождения, люди приезжают туда на заработки», - добавил собеседник НСН.
Несмотря на масштабные меры поддержки семей, Россия продолжает сталкиваться с демографическими вызовами. Причина кроется в отсутствии долгосрочной стратегии, сказал НСН председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лут: Россия в этом сезоне экспортирует 60 млн тонн зерна
- Кто доиграется: Плату за международный трафик отложили из-за рейтингов властей
- Москвичей успокоили насчёт смерчей и пообещали прохладное начало лета
- В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках одной из сетей
- Позовет в «Лужники»? Группа Serebro назвала приятной работу с Фадеевым
- Демограф призвал повысить материнский капитал для сельских жителей
- Рубио: США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах
- Лантратова сообщила о четырех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- Глава генштаба Чехии призвал готовиться к войне с Россией
- Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети