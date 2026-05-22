Участницы нового состава группы Serebro заявили НСН, что им нравится работать с продюсером Максимом Фадеевым, несмотря на его конфликты с Линдой и другими исполнителями.

Ранее сообщалось об обысках у певицы Линды и задержании ее продюсера Михаила Кувшинова. СМИ называли это следствием «войны с Фадеевым». При этом сам продюсер отметил, что ему «жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке». Участницы собранного Фадеевым нового состава группы Serebro, Айгуль Валиулина (Aya), Диана Рак (Di) и Дарья Кузнецова (Keiko) отметили, что их это не смущает.