Позовет в «Лужники»? Группа Serebro назвала приятной работу с Фадеевым
Певицы Aya, Di и Keiko пообещали, что пойдут за Фадеевым даже в «Лужники», и признались, что хотели бы коллаборацию с группой The Hatters.
Участницы нового состава группы Serebro заявили НСН, что им нравится работать с продюсером Максимом Фадеевым, несмотря на его конфликты с Линдой и другими исполнителями.
Ранее сообщалось об обысках у певицы Линды и задержании ее продюсера Михаила Кувшинова. СМИ называли это следствием «войны с Фадеевым». При этом сам продюсер отметил, что ему «жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке». Участницы собранного Фадеевым нового состава группы Serebro, Айгуль Валиулина (Aya), Диана Рак (Di) и Дарья Кузнецова (Keiko) отметили, что их это не смущает.
«Нет, нам абсолютно не тяжело с ним работать. Наоборот, скорее даже очень легко и приятно. Группа Serebro – это не стадионный артист, а больше про корпоративы, выступления в клубах. Но если Макс устроит концерт в "Лужниках" и нас позовет, мы бы с удовольствием попробовали выступить. Кстати, у нас уже есть такой опыт», - отметили девушки на премии RU.TV в Москве.
Вместе тем они признались, что хотели бы сделать коллаборации с лидерами новой рок-волны.
«Мы просто обожаем эту тему. Мы бы хотели сделать дуэт, например, с группой Tritia или с любимой группой The Hatters. Это тоже было бы необычно», - пофантазировали собеседницы НСН. При этом Aya, Di и Keiko разошлись во мнениях, с кем лучше делать фит – с рокерами или рэперами», - отметили артистки.
Певица Катя Лель ранее заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что желает Линде и Максиму Фадееву услышать друг друга и найти взаимопонимание.
