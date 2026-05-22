Рубио: США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах

США и Иран достигли небольшого прогресса в мирных переговорах. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

По словам главы Госдепартамента, в контактах наметился «небольшой прогресс», пишет RT.

«Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо», - указал Рубио.

Как отметил госсекретарь, Вашингтону и Тегерану придется обсуждать проблему высокообогащенного урана.

Ранее СМИ сообщили, что соглашение между США и Ираном не достигнуто, однако произошло сближение сторон по переговорным позициям.

ФОТО: AP / ТАСС
