Лут: Россия в этом сезоне экспортирует 60 млн тонн зерна
Экспорт зерна из России в нынешнем сельскохозяйственном сезоне с 1 июля 2025-го по 30 июня 2026 года составит 60 млн тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.
«На 60 млн тонн поставок зерновых мы рассчитываем по итогам сезона», - рассказаоа глава Минсельхоза на Всероссийском зерновом форуме.
По словам Лут, сейчас Россия поставила на внешний рынок около 52 млн тонн зерновых. Урожай 2025 года позволит стране сохранить в текущем сезоне первое место в мире по поставкам пшеницы.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, что российские производители зерна достаточно активно догоняют уровень экспорта прошлого сезона.
