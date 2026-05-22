В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках одной из сетей

Ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе на заправках компании ТЭС - одной из крупнейших организаций Крыма по розничной торговле нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, чтобы избежать ажиотажа на заправках сети ТЭС, продажу топлива ограничат 20 литрами на один автомобиль или одну канистру.

«Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если с канистрой – сможете залить топливо», - сообщил Развожаев на платформе «Макс».

Меры связаны с логистическими трудностями и будут действовать до стабилизации ситуации.

Ранее в Севастополе зафиксировали перебои с электроснабжением на фоне атаки украинских беспилотников.

