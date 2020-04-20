Демографы опровергают бэби-бум в 2021 году из-за затянувшегося карантина

«Не очень понимаю, почему мы должны ждать бэби-бума [по итогам самоизоляции], ведь те, кто хотят детей и так каждый день находятся какое-то время вместе. Для того, чтобы зачать ребенка не нужно 24 часа быть рядом. Сейчас, наоборот, резко увеличился спрос на противозачаточные средства, поэтому я не думаю, что у нас будет такая реакция, - заявил НСН Анатолий Вишневский. - Тем более подавляющее большинство людей понимает серьезность ситуации и неопределенность экономических последствий. Нельзя думать, что люди не задумываясь, сейчас начнут зачинать детей. Это не 100 лет назад, когда население не умело регулировать свою рождаемость. Поэтому бэби-бума в России через 9 месяцев я не ожидаю. В следующем году, я думаю, будет скорее сокращение, чем увеличение рождаемости. Но прогнозировать надежно здесь трудно, так как мы пока не знаем, что будет происходить в ближайшие месяцы», - считает ученый-демограф.

Согласно данным Росстата, лидерами по приросту населения стали Ингушетия, Севастополь и Ленинградская область. Самый высокий отток людей зафиксирован в Магаданской области, Еврейской АО и Коми Республике.



Анатолий Вишневский убежден, что «ничего удивительного» в такого рода статистике нет, «это все в рамках общей тенденции» - отток населения из восточных регионов западнее.

«Еврейская АО и Магаданская область это не лучшие места, как климатически, так и социально-экономически, для проживания, поэтому люди оттуда уезжают. Сейчас многие уезжают из Сибири и Дальнего Востока. Все хотят жить в центральной части – в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодарском крае. Эта тенденция давно прослеживается», - пояснил собеседник НСН.

Говоря про лидеров рейтинга – регионы с приростом населения, директор института демографии ВШЭ отметил, что Севастополь привлекает россиян южным расположением, а в Ингушетии «традиционно была достаточно высокая рождаемость, хоть и она сейчас снижается».