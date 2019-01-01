Рост рождаемости в Севастополе объяснили воссоединением с Россией
Демограф Юрий Крупнов рассказал НСН, с чем связан рост численности населения в Севастополе – там он наиболее заметен за последние три года.
Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами демографического рейтинга. Они продемонстрировали наиболее заметный рост населения за последние три года. По данным исследования РИА Новости, рождаемость в Севастополе увеличилась на 6,46%, в Ингушетии - на 5,2%, в Чечне - на 4,5%. Высокие показатели отмечены также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях.
В конце списка находятся Еврейский автономный округ (ЕАО), Магаданская и Тамбовская области, где численность населения за три года сокращалось. В ЕАО, например, этот показатель составил 3,53%
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов связал в эфире НСН рост рождаемости в Севастополе с «историческим оптимизмом», который появился у его жителей после 2014 года.
«В положительной динамике играет большую роль фактор воодушевления, духовный фактор. Он связан с тем, что появляется исторический оптимизм, который так или иначе обязательно сопровождается ростом рождаемости и снижением смертности. Ситуация с Севастополем связана с тем, что город русской военной славы вернулся в Россию, туда вложены большие инвестиции за пять лет, которые прошли с марта 2014 года. Это дало колоссальный импульс и, в том числе, к снижению смертности и росту рождаемости», - рассказал демограф.
Кроме того, благодаря финансовым вливаниям в Севастополь начала приезжать молодежь, которая хочет жить и работать в этом городе. Этот фактор также имеет отношение к повышению рождаемости.
«Второй момент связан с так называемой младовозрастной миграцией. Очевидно, что в город пришли инвестиции, у города появились новые возможности. Не только с полуострова, но и из других регионов России приехали молодые люди, которые связывают свою судьбу с перспективами Севастополя, вхождением Крыма в состав РФ. Выросло число молодых возрастов, а там, где больше рождаемость - меньше смертность», - отметил Крупнов.
Что касается регионов-аутсайдеров, то без национальной программы по их развитию, ситуация год от года будет только усугубляться.
«В России два ключевых макрорегиона, которые требуют приоритетного внимания руководства страны. Это Дальний Восток, хотя с 2016 года внимание к нему растет, хотя и недостаточно. И совсем заброшены старорусские регионы Нечерноземья, это 32 субъекта. Тамбовская и Орловская область как раз на границе Черноземья и Нечерноземья. Должен быть отдельный национальный проект по опережающему развитию Нечерноземья, без него ситуация не изменится и будет только ухудшаться», - уверен глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
В исследовании также отмечается, что в целом по стране за последние три года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей. Выросла численность населения за этот период лишь в 25 регионах, а в остальных 60 — сократилась.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в эфире НСН, что выплаты за рождение первого ребёнка стали бы серьезной поддержкой российских семей и помогли бы выправить демографическую ситуацию в стране.
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