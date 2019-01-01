Рост рождаемости в Севастополе объяснили воссоединением с Россией

Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами демографического рейтинга. Они продемонстрировали наиболее заметный рост населения за последние три года. По данным исследования РИА Новости, рождаемость в Севастополе увеличилась на 6,46%, в Ингушетии - на 5,2%, в Чечне - на 4,5%. Высокие показатели отмечены также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях.

В конце списка находятся Еврейский автономный округ (ЕАО), Магаданская и Тамбовская области, где численность населения за три года сокращалось. В ЕАО, например, этот показатель составил 3,53%

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов связал в эфире НСН рост рождаемости в Севастополе с «историческим оптимизмом», который появился у его жителей после 2014 года.