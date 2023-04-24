Голикова заявила об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России «достаточно высокими темпами» увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, сообщает ТАСС.
По её словам, по итогам 2022 года она выросла до 72,8 года, чего удалось добиться, в том числе за счёт перехода от экстренной работы с коронавирусом на более плановую работу.
Выступая на расширенном заседании коллегии Минздрава России она отметила, что тенденция роста ожидаемой продолжительности жизни сохраняется, за первый квартал 2023 года «этот показатель составил 73,31 года».
Голикова добавила, что по итогам 2022 года общий показатель смертности в России сократился на 22%.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru