Маткапитал проиндексируют на уровень инфляции
Материнский капитал в будущем году будет проиндексирован на 3,7% (прогнозируемый уровень инфляции), информирует министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Таким образом, его размер достигнет 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго, если на первого семья не оформляла маткапитал, передает ТАСС.
Соответствующие изменения прописаны в проекте бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый трёхлетний до 2023 года включительно. Документ составлен на базе прогнозных параметров федерального Министерства экономического развития.
Материнский капитал в 2021 году смогут, по прикидкам Минтруда, получить 1,2 миллиона семей. Объём запланированных средства на эти цели составляет 443,3 миллиарда рублей.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго.
Как отмечает РИА ФАН, накануне кабинет министров РФ одобрил выделение регионам дополнительных 1,7 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Материальная помощь от государства назначается до достижения ребенком трехлетнего возраста.
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