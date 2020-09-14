Маткапитал проиндексируют на уровень инфляции

Материнский капитал в будущем году будет проиндексирован на 3,7% (прогнозируемый уровень инфляции), информирует министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Таким образом, его размер достигнет 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго, если на первого семья не оформляла маткапитал, передает ТАСС.

Соответствующие изменения прописаны в проекте бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый трёхлетний до 2023 года включительно. Документ составлен на базе прогнозных параметров федерального Министерства экономического развития.

Материнский капитал в 2021 году смогут, по прикидкам Минтруда, получить 1,2 миллиона семей. Объём запланированных средства на эти цели составляет 443,3 миллиарда рублей.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго.

Как отмечает РИА ФАН, накануне кабинет министров РФ одобрил выделение регионам дополнительных 1,7 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Материальная помощь от государства назначается до достижения ребенком трехлетнего возраста.

