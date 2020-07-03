Делягин: Надежды россиян на хорошую жизнь продолжат таять
Глава Института проблем глобализации рассказал в эфире НСН, что хорошая и приемлемая жизнь в представлениях людей уже приблизилась к прожиточному минимуму.
Семьям в Российской Федерации для гарантии «нормального» уровня жизни в среднем необходимо 85 тысяч 700 рублей в месяц. Такую величину дохода определил в ходе социологического опроса исследовательский холдинг Romir. Речь идет о семье, состоящей из трех человек, двое из которых имеют работу.
Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что зарплатные ожидания россиян будут снижаться и дальше, поскольку правительство ввергло страну в глубочайший кризис.
«Безусловно, по мере развития кризиса и по мере увеличения отчаяния в обществе ожидания и надежды людей будут сокращаться. Представления о хорошей жизни и приемлемой зарплате будут таять. Государство "коронобесием" ввергло страну в чудовищную катастрофу, совершенно отказываясь признавать этот факт. Возможно, за этим правительство, опираясь на якобы полученный от общества кредит доверия, предпримет новые разрушающие действия, которые еще более ухудшат положение людей. Хорошая и приемлемая жизнь в представлениях людей уже приблизилась к прожиточному минимуму. Уже никто не думает о том, чтобы съездить отдохнуть куда-то в Сочи, все думают, что они будут есть послезавтра. В такой ситуации представления о хорошей жизни, конечно, редуцируются», - признал он.
Ранее Михаил Делягин высказывал НСН мнение, что желаемый месячный доход точно показывает, какая должна быть в стране средняя заработная плата. По его словам, запросы россиян стали скромнее за время пандемии, однако все равно их реальные доходы сильно не дотягивают до желаемых. Он добавил, что за последние несколько месяцев средняя желаемая зарплата снизилась с 94 до 74 тысяч рублей. Вместе с тем реальная зарплата у большинства населения втрое ниже, отметил экономист.
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