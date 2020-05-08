«Дело в шляпе»: Вирусолог назвал головные уборы забытой защитой от COVID-19
Коронавирусной инфекцией можно заразиться и через волосы. Об этом в интервью Пятому каналу заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что про такой способ распространения COVID-19 часто попросту забывают. Чтобы избежать опасности, вирусолог рекомендует носить головной убор. При этом, словам Альштейна, на волосах коронавирус может держаться до трех суток, отмечает Ura.ru.
Кроме того, доктор медицинских наук напомнил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции россиянам следует соблюдать правила личной гигиены, а также носить маски на улице. В малолюдных местах можно ограничиться соблюдением социальной дистанции в несколько метров, сообщает Свободная пресса.
Накануне стало известно, что жителей столицы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы столичного контрольного управления Евгения Данчикова. Он подчеркнул, что проверять его соблюдение будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.
Также он добавил, что эта мера касается тех предприятий, работа которых разрешена. Штраф за отсутствие средств защиты составит 4 тысячи рублей.
Напомним, 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 числа в столице начнет действовать обязательный масочный и перчаточный режим. За отсутствие средств защиты в общественных местах нарушители заплатят четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять, отмечает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- «Дело в шляпе»: Вирусолог назвал головные уборы забытой защитой от COVID-19
- Патрули в День Победы, маски и перчатки: Москва продолжает самоизоляцию
- Цены на нефть пошли в рост на фоне ослабления карантинных мер
- Посол призвал освободить россиян из тюрем США из-за коронавируса
- СМИ назвали дату возвращения российских судов к обычному графику работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru