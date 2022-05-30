Дело Шевчука о дискредитации ВС РФ вернули составителям в Уфу
Административное дело о дискредитации вооружённых сил России в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука отправлено обратно составителям в Уфу из Санкт-Петербурга с целью устранения недостатков. Дело в том, что в протоколе не описано событие правонарушения, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Там уточнили, что в протоколе нет указания на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования российской армии в целях защиты интересов РФ и ее граждан, о которых упомянуто в документе.
Сотрудники МВД составили протокол на музыканта после концерта группы ДДТ в столице Башкирии 18 мая. В сети появилось видео общения Шевчука со зрителями, он, в частности, поставил под сомнение обоснованность проведения спецоперации на Украине, а также рассуждал о том, что такое Родина.
Как сообщил адвокат Юрия Шевчука, от дачи объяснений при составлении протокола его подзащитный отказался. Дело было направлено в Санкт-Петербург Советским районным судом Уфы по ходатайству самого артиста.
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