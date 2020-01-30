Дело сестер Хачатурян переквалифицируют на самооборону

Дело сестер Хачатурян по факту убийства ими своего отца переквалифицируют на самооборону. Соответствующее постановление вынесла Генпрокуратура РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Также Генпрокуратура обязала следствие провести дополнительное предварительное расследование.

В настоящее время девушек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. По данным следствия, причиной стала острая личная неприязнь дочерей к отцу, они действовали по предварительному сговору. Сестры нанесли Михаилу Хачатуряну многочисленные удары ножом и молотком. Смягчающим вину обстоятельством в СК посчитали тот факт, что отец длительное время причинял дочерям «физические и психические страдания». Сестры были задержаны 28 июля прошлого года.

