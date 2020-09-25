Дело «Седьмой студии» поступило в Мосгорсуд
Дело «Седьмой студии», приговор по которому обжаловали все фигуранты – за исключением режиссера Кирилла Серебренникова – поступило в Мосгорсуд.
«Дело поступило и зарегистрировано в апелляционной инстанции», цитирует РИА Новости представителя суда.
Напомним, летом суд приговорил Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина к условным срокам за хищение 129 миллионов, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба. Обвинение против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность, а дело прекращено за истечением срока давности.
Добавим, прокуратура просила для всех фигурантов громкого дела реальные сроки. Планирует ли обвинение обжаловать приговор, не известно.
Ранее сообщалось, что защита режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного на 3 года условно, не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда. Как пишет ТАСС, об этом заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.
В свою очередь, телеведущий Владимир Познер, комментируя вынесенное судом решение, заявил в беседе с НСН, что воспринял этот приговор негативно.
«Я читал высказывания судьи, которая настаивает, что это была группировка, специально собравшаяся, чтобы похитить деньги. Я с этим абсолютно не согласен и считаю, что этот приговор несправедлив. Слава богу, не дали реального срока, как требовал прокурор, шесть лет тюрьмы, а дали три условно. На самом деле, приговор несправедлив, не соответствует правде. Никакого преднамеренного желания похитить деньги у этих людей не было», - сказал Познер.
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