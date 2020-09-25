Дело «Седьмой студии» поступило в Мосгорсуд

Ранее сообщалось, что защита режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного на 3 года условно, не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда. Как пишет ТАСС, об этом заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.

В свою очередь, телеведущий Владимир Познер, комментируя вынесенное судом решение, заявил в беседе с НСН, что воспринял этот приговор негативно.

«Я читал высказывания судьи, которая настаивает, что это была группировка, специально собравшаяся, чтобы похитить деньги. Я с этим абсолютно не согласен и считаю, что этот приговор несправедлив. Слава богу, не дали реального срока, как требовал прокурор, шесть лет тюрьмы, а дали три условно. На самом деле, приговор несправедлив, не соответствует правде. Никакого преднамеренного желания похитить деньги у этих людей не было», - сказал Познер.

