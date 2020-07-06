Приговор по делу Серебренникова обжалован. Но не им самим

В Мещанском суде Москвы подтвердили поступление жалоб со стороны защиты осужденных Алексея Малобродского и Юрия Итина на вердикт, вынесенный 26 июня. Тогда бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии», ее бывший гендиректор, а также худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с них почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба. Еще одна подсудимая – бывший руководитель Департамента господдержки искусства министерства культуры Софья Апфельбаум – была освобождена от наказания по статье о халатности за истечением сроков давности. Прокуратура просила для всех фигурантов наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Сообщений о намерении стороны обвинения обжаловать приговор пока не поступало.

Сам Кирилл Серебренников решил приговор не обжаловать. По словам его адвоката, режиссер устал от судов и после обвинительного приговора находится в депрессии. Вместе с тем, как поясняет «Интерфакс», в случае обжалования приговор оспаривается целиком, а не в части наказания кого-либо из осужденных. Поэтому для его рассмотрения в апелляционной инстанции не имеет значения, будет ли защита Серебренникова подавать жалобу: достаточно апелляции Малобродского и Итина.

Приговор фигурантам дела «Седьмой студии» вызвал целый набор вопросов, с какой стороны ни посмотри. С точки зрения «вор должен сидеть» - своей удивительной мягкостью при тяжести инкриминированных деяний: условные сроки за хищение в особо крупных размерах в составе организованной группы. С точки зрения логики – отсутствие реальных сроков может означать банальную нехватку доказательств для вынесения наказания, адекватного вмененным преступлениям. А раз не хватает доказательств, тогда откуда обвинительный приговор?

Как заявлял НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, «такая манипуляция наказанием - это показатель, насколько крепко и глубоко было это уголовное дело. Если оно было шито белыми нитками, есть обвинение, но наказание весьма символическое», - отметил адвокат. И только с точки зрения карательного характера правосудия все становится на места: раз уж до суда дошло, точно виноваты.

Решение апелляционной инстанции по делу Серебренникова и компании будет ожидаться с не меньшим интересом, чем предыдущий вердикт. Остается какой-никакой, но шанс на то, что доброе имя режиссера и его коллег там восстановят. Или заклеймят окончательно.

