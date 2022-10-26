В Burger King намерены продавать вино

В сети ресторанов быстрого питания Burger King планируют начать продажу вин. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что операционная компания сети фастфуда — ООО «Бургер Рус» в середине октября текущего года получила лицензии на розничные продажи алкоголя.

Представитель Burger King сообщил изданию, что в первом квартале 2023 года сеть проведёт эксперимент по продаже вин и шампанского в ресторанах. Пилотный проект будет запущен в столичном аэропорту Внуково.

