В Burger King намерены продавать вино


В сети ресторанов быстрого питания Burger King планируют начать продажу вин. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что операционная компания сети фастфуда — ООО «Бургер Рус» в середине октября текущего года получила лицензии на розничные продажи алкоголя.

Представитель Burger King сообщил изданию, что в первом квартале 2023 года сеть проведёт эксперимент по продаже вин и шампанского в ресторанах. Пилотный проект будет запущен в столичном аэропорту Внуково.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
ТЕГИ:Еда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры