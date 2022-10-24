Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева передано в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его соучастников по коррупционному уголовному делу. Дело передано в Верховный суд РФ.
Надзорное ведомство сообщило, что просит высшую судебную инстанцию изменить территориальную подсудность дела. Обвиняемыми по нему, помимо экс-губернатора, проходят руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель (бывший зять певца Николая Баскова) с супругой Евгенией, директор «Фармации» Антон Колосков, а также двое посредников - Геннадий Марков и Федор Федотов.
По данным следствия, фигуранты дела с июня 2019 года по сентябрь 2020 года передали Белозерцеву в общей сложности 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг через посредников. Мзда предполагала содействие со стороны чиновника в заключении государственных контрактов на медицинские поставки и общее покровительство «Биотэку».
Кроме того, Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в незаконном хранении пистолета с патронами. Расследование дела заняло больше года.
Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев, арест пензенского губернатора связан с разборками местных властных элит и переделом фармацевтического рынка.
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