Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева передано в суд

По данным следствия, фигуранты дела с июня 2019 года по сентябрь 2020 года передали Белозерцеву в общей сложности 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг через посредников. Мзда предполагала содействие со стороны чиновника в заключении государственных контрактов на медицинские поставки и общее покровительство «Биотэку».

Кроме того, Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в незаконном хранении пистолета с патронами. Расследование дела заняло больше года.

Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев, арест пензенского губернатора связан с разборками местных властных элит и переделом фармацевтического рынка.

