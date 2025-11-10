Дело об угрозе убийством Долиной и ее представителю завели и приостановили

Как рассказала представитель Долиной на слушании по делу о мошенничестве в Балашихинском городском суде, угрозы поступали в сентябре 2024 года.

«Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Обещали убить или взорвать машину, если мы не заберем заявление из полиции по делу о хищении», - отметила адвокат певицы Ксения Апарина.

Позднее дело приостановили, так как подозреваемые не были установлены.

Ранее суд пришел к выводу, что Лариса Долина во время продажи своей квартиры по указанию мошенников была в состоянии, когда не осознавала значение своих действий, напоминает РЕН ТВ.

