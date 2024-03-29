Дело о теракте в «Крокусе» передали управлению по расследованию геноцида СК

29 марта в Таджикистане девять человек задержали за связь с террористами, совершившими атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости. Источник агентства в спецслужбах республики уточнил, что речь идёт о жителях пригорода Душанбе.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что следователи получили доказательства связи атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов с украинскими националистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

