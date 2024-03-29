Дело о теракте в «Крокусе» передали управлению по расследованию геноцида СК
Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» передано управлению по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.
Подразделение занимается расследованием уголовных дел, совершенных сотрудниками ВСУ, а также ведут дело о терактах на Крымском мосту.
29 марта в Таджикистане девять человек задержали за связь с террористами, совершившими атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости. Источник агентства в спецслужбах республики уточнил, что речь идёт о жителях пригорода Душанбе.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что следователи получили доказательства связи атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов с украинскими националистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru