Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382
Число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 382. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь», — сообщили агентству.
Собеседник ТАСС напомнил, что ранее медики госпитализировали 165 пострадавших, 96 из них выписали.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, напоминает телеканал «360». В здание вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по посетителям и устроили пожар. Жертвами трагедии стали 143 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru