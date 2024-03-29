Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382

Число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 382. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

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«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь», — сообщили агентству.

Собеседник ТАСС напомнил, что ранее медики госпитализировали 165 пострадавших, 96 из них выписали.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, напоминает телеканал «360». В здание вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по посетителям и устроили пожар. Жертвами трагедии стали 143 человека.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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