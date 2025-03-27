Дело о покушении на Руссо поступило в суд
Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, который обвиняется в покушении на исполнителя Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката певца Андрея Алешкина.
Дело передано судье. При этом дата заседания не назначена. Правозащитник отметил, что обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой России. Руссо заявил иск к Эльдукаеву на 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Алешкин заявил, что Владимир Шестопалов, которого обвиняют в похищении Авраама Руссо в 2004 году, не останется безнаказанным. С мужчины намерены взыскать пять миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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