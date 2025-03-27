Дело о покушении на Руссо поступило в суд

Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, который обвиняется в покушении на исполнителя Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката певца Андрея Алешкина.

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Дело передано судье. При этом дата заседания не назначена. Правозащитник отметил, что обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой России. Руссо заявил иск к Эльдукаеву на 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Алешкин заявил, что Владимир Шестопалов, которого обвиняют в похищении Авраама Руссо в 2004 году, не останется безнаказанным. С мужчины намерены взыскать пять миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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