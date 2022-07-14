«Готов обнять Пригожина»: Авраам Руссо о «дружбе» в шоу-бизнесе

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о понятии «дружба» в шоу-бизнесе, упомянув несколько представителей индустрии.

«Дружба есть, нельзя грешить и сказать, что ее в шоу-бизнесе совсем нет. Есть разные виды дружбы. Я всех люблю, но у меня, к сожалению, нет времени дружить. Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин разные для меня. С Дробышем у нас замечательные отношения, я не знаю, что он думает обо мне, но я с человеком согласен по многим пунктам. С Иосифом у нас никаких отношений нет, он хороший супруг, любящий отец, дай бог ему здоровья. Ничего хорошего от него не могу ожидать, я ему хорошее сделал и могу сделать. Мы не встречаемся, но я готов с ним обняться, если он хочет, по-мужски», - рассказал артист.

Он также объяснил, почему не продолжил сотрудничество с Кристиной Орбакайте, отметив, что они с певицей остались в прекрасных отношениях.

«Потому что уже не громкий дуэт, опасно было третий сделать. Скорее всего, она обижается, когда я про нее говорю, у нас все хорошо, мы друзья, просто у нее есть своя жизнь, у меня своя. Много времени прошло, люди до сих пор спрашивают. Я считаю, что это был успешный дуэт, но дальше не получилось, тогда Тельман еще был спонсором, очень непредсказуемый человек, сложно было с ним работать», - сказал Руссо.

Артист упомянул и известного художника Никаса Сафронова, который, по словам Руссо, знаменит не только своими картинами.

«Никас Сафронов – герой-любовник всех женщин, он в интервью даже по именам рассказывает «с такой дамой я имел отношения», ничего себе, даже если у этой дамы есть еще хозяин», - с улыбкой отметил Руссо.

