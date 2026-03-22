ОПГ из полицейских и таксистов похитила у бойцов СВО более 5 млн рублей
Названа сумма ущерба по уголовному делу о хищении денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает ТАСС.
Она превышает 5 млн рублей. Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость перевозки, а участвовавшие в ней женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего материального положения, понуждая бойцов переводить им значительные суммы денег. Кроме того, в состав преступного сообщества входили сотрудники органов правопорядка.
Злоумышленники совершали грабежи и вымогательства. Всего в преступное сообщество входило как минимум 40 человек. Из них 38 уже арестованы, двое находятся в розыске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
