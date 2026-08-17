СМИ: Путина попросили передать активы Nestle во временное управление
Компания «КС Логистика» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести временное управление в российских юридических лицах производителя продуктов питания Nestle. Об этом сообщает «Коммерсант».
Источник издания указал, что речь идёт о пяти российских структурах Nestle. Это «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус».
Собеседник отметил, что в «КС Логистика» объяснили своё предложение отсутствием у Nestle планов по расширению мощностей, а также прекращением экспорта произведенных в РФ товаров.
Отмечается, что российское правительство собирает информацию и даст ответ до конца года.
Ранее Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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