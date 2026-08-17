СМИ: Путина попросили передать активы Nestle во временное управление

Источник издания указал, что речь идёт о пяти российских структурах Nestle. Это «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус».

Собеседник отметил, что в «КС Логистика» объяснили своё предложение отсутствием у Nestle планов по расширению мощностей, а также прекращением экспорта произведенных в РФ товаров.

Отмечается, что российское правительство собирает информацию и даст ответ до конца года.

Ранее Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».