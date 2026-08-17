Даже если Армения приложит существенные усилия для диверсификации направлений экспорта, европейский рынок не сможет стать для нее основным, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Армения потерпела неудачу в замещении российского рынка европейским. За май-июнь Евросоюз купил у армянских фермеров овощей, фруктов и цветов на €364 тысячи — в 80 раз меньше, чем те же товары приносили им в России, подсчитала «База». Микаэлян раскрыл, в чем главные сложности «перехода».