Проще договориться: Армения не сможет заменить российский рынок Европой
Армении проще восстановить товарооборот с Россией, чем наладить полноценную продажу овощей и фруктов в Европе, заявил НСН Грант Микаэлян.
Даже если Армения приложит существенные усилия для диверсификации направлений экспорта, европейский рынок не сможет стать для нее основным, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Армения потерпела неудачу в замещении российского рынка европейским. За май-июнь Евросоюз купил у армянских фермеров овощей, фруктов и цветов на €364 тысячи — в 80 раз меньше, чем те же товары приносили им в России, подсчитала «База». Микаэлян раскрыл, в чем главные сложности «перехода».
«Российский рынок заменить полноценно не так просто. Даже если Армения приложит существенные усилия для диверсификации направлений, европейский рынок не сможет стать основным. Поэтому я ожидаю, что удастся восстановить товарооборот с Россией. Европейский рынок крайне конкурентный, на территории ЕС, например, есть собственные производители абрикосов и так далее. Логистически для Армении достичь европейского рынка гораздо труднее. Также есть проблема с брендингом, которая на российском рынке решена, а на европейском это работа на десятилетия. Плюс на европейском рынке много ограничений нетарифного формата», - объяснил он.
По его словам, эта ситуация лишь косвенно влияет на политические настроения в обществе.
«Что касается настроений в обществе, я бы не связывал эти вещи с политикой. Политический контекст очень разнообразен. Все зависит от пропаганды. За что проголосуют люди – за Евросоюз или за сохранение отношений с ЕАЭС, сложно сказать. Сейчас среди бизнеса, фермеров есть большое недовольство, но оно может восприниматься двояко. С одной стороны, это провал правительства. С другой стороны, кто-то оценивает это как давление со стороны России», - добавил собеседник НСН.
Армения сможет восстановить поставки сельскохозяйственной продукции в Россию в прежних объемах только при условии строгого соблюдения ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза. Об этом глава российского Минсельхоза Оксана Лут заявила в ходе встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном.
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