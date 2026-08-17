Массовое отравление произошло в детсаду на Сахалине
Массовое отравление произошло в детском саду №8 города Корсакова Сахалинской области. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что после дневного сна недомогание, которое сопровождалось рвотой, почувствовали как дети, так и взрослые. Всего было зафиксировано более 30 случаев.
«На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводится эпидемиологическое расследование, отбираются необходимые пробы», - говорится в сообщении.
Ранее почти 40 человек обратились к медикам после отравления на одной из баз отдыха в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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