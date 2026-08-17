Трамп: Главная цель США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием

Он отметил, что для Вашингтона это «цель номер один».

«У Ирана не может быть ядерного оружия ни при каких обстоятельствах, ни в каком виде и ни в какой форме», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут уничтожить Иран, однако не хотят этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

