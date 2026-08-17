Трамп: Главная цель США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием
17 августа 202613:54
Алексей Филимонов
Главная цель США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что для Вашингтона это «цель номер один».
«У Ирана не может быть ядерного оружия ни при каких обстоятельствах, ни в каком виде и ни в какой форме», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут уничтожить Иран, однако не хотят этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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