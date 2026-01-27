Дело Михаила Ходорковского о фейках об армии РФ направили в суд
По уголовному делу, возбуждённому по статье о распространении фейков о ВС РФ против Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмонитоинга), утверждено обвинительное заключение.
Как указали в прокуратуре Москвы, в своих соцсетях бизнесмен разместил заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения в ходе СВО.
«Уголовное дело... направлено в суд для рассмотрения по существу... В отношении Ходорковского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в суд для рассмотрения было направлено дело о фейках о ВС РФ против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Останина призвала штрафовать родителей за небезопасное катание на тюбингах
- СМИ: Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций
- Дело Михаила Ходорковского о фейках об армии РФ направили в суд
- «Он как женщина»: Россиянам рассказали об особом картофеле для чипсов
- Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада
- Маск согласился с Дуровым, назвавшим WhatsApp небезопасным
- Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ
- «Нетипичное поведение»: В каком случае банки будут блокировать перевод
- Губернатор Чибис заявил о восстановлении электроснабжения в Мурманске
- «Голод и перегруз»: К чему приведет «выборочное» обжалование в российских судах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru