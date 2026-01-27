Дело Михаила Ходорковского о фейках об армии РФ направили в суд

По уголовному делу, возбуждённому по статье о распространении фейков о ВС РФ против Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмонитоинга), утверждено обвинительное заключение.

Бастрыкин: В России сокращается количество дел о дискредитации армии

Как указали в прокуратуре Москвы, в своих соцсетях бизнесмен разместил заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения в ходе СВО.

«Уголовное дело... направлено в суд для рассмотрения по существу... В отношении Ходорковского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в суд для рассмотрения было направлено дело о фейках о ВС РФ против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
