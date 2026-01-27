Математик Иван Ремизов рассказал НСН, что открытая им универсальная формула для решения дифференциальных уравнений выходит далеко за рамки высшей математики и может применяться для моделирования процессов, например, в физике, технике или экономике.

Российский ученый Иван Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики, у которой не было решения 190 лет. Он вывел универсальную формулу для решения задач в области дифференциальных уравнений. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Над черновскими аппроксимациями полугрупп операторов я размышляю около пятнадцати лет. Начинал с конкретной задачи в случае бесконечной размерности пространства координат. Потом перешёл на абстрактный уровень, где размерность не важна, затем работал с произвольной конечной размерностью. В результате подметил, что то, что я сделал, до меня ранее никому не удавалось, и, более того, люди бросили попытки почти два века назад. Мне помогло упорство, интерес к задаче как таковой, любовь к красивым рассуждениям и формулам; а также поддержка моих учителей Александра Абросимова и Олега Смолянова, которые привили мне определённый взгляд на математику, и коллег», - рассказал Ремизов.