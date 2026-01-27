«Метод подобен ребенку»: Какую «вечную» проблему решил математик Ремизов
Предсказать его судьбу пока сложно, ясно только, что формула для решения дифференциальных уравнений может использоваться не только внутри математики, заявил НСН ученый.
Математик Иван Ремизов рассказал НСН, что открытая им универсальная формула для решения дифференциальных уравнений выходит далеко за рамки высшей математики и может применяться для моделирования процессов, например, в физике, технике или экономике.
Российский ученый Иван Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики, у которой не было решения 190 лет. Он вывел универсальную формулу для решения задач в области дифференциальных уравнений. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Над черновскими аппроксимациями полугрупп операторов я размышляю около пятнадцати лет. Начинал с конкретной задачи в случае бесконечной размерности пространства координат. Потом перешёл на абстрактный уровень, где размерность не важна, затем работал с произвольной конечной размерностью. В результате подметил, что то, что я сделал, до меня ранее никому не удавалось, и, более того, люди бросили попытки почти два века назад. Мне помогло упорство, интерес к задаче как таковой, любовь к красивым рассуждениям и формулам; а также поддержка моих учителей Александра Абросимова и Олега Смолянова, которые привили мне определённый взгляд на математику, и коллег», - рассказал Ремизов.
По словам ученого, открытая им формула для решения дифференциальных уравнений найдет области приложения не только внутри математики.
«Линейные дифференциальные уравнения второго порядка - один из базовых объектов высшей математики, такие уравнения часто используются для моделирования процессов в физике, химии, технике, экономике, для описания широкого круга явлений. Полученный результат относится к фундаментальной математике, и лишь время покажет, в какой области науки и техники созданный инструмент окажется наиболее полезным. Новый метод подобен новорожденному ребёнку, предсказать его судьбу трудно, ведь в науке бывают очень крутые и неожиданные повороты. Но некоторые возможные приложения внутри математики видны уже сейчас. Во-первых, метод вносит вклад в теорию Флоке. Во-вторых, метод даёт новые формулы для вычисления специальных функций Матье, Хилла и других, задаваемых уравнениями второго порядка», - пояснил ученый.
По второму образованию Ремизов кризисный психолог, темой его научных и практических интересов является стресс и всё, что с ним связано. Прийти к своему математическому открытию ему помогло в том числе это гуманитарное увлечение.
«Великий немецкий учёный Карл Вейерштрасс писал, что нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. В моём случае этой гуманитарной линией стала психология. В математике психология мне помогала не сбиваться с намеченного пути, не терять веру в успех. А ещё я размышлял о том, какие люди пробовали решать задачу до меня, учитывал их сильные стороны и компетенции и пытался решить задачу, используя другие подходы. В психологии математика мне помогает в первый очередь наличием системного взгляда на явления», - добавил Ремизов.
Ранее заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал НСН, что Россия очень сильно отстала от других стран в области генетики, ликвидировать это отставание будет непросто.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стрелки «Часов Судного дня» перевели еще ближе к ядерной полуночи
- За «серым» рублем: К чему приведет привязка мигрантов к работодателю на год
- «Снег убрать дешевле»: Россиянам объяснили, почему не разгоняют снежные тучи
- «Слабительное» для Трампа: Как новый шатдаун повлияет на переговоры
- «Помогла снежная буря»: Почему «Милосердие» Бекмамбетова возглавило прокат в США
- Особняк Пугачевой на Истре подешевел на 10 млн из-за скандала с пирсом
- Экс-депутат Рады рассказал, каким образом Зеленский потеряет власть
- «Метод подобен ребенку»: Какую «вечную» проблему решил математик Ремизов
- Стоянов рассказал, с кем будет «бороться» в продолжении фильма «На деревню дедушке»
- Роскомнадзор не получал требований о блокировке «Википедии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru