СМИ: Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций
Народная артистка РФ Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале. Об этом сообщает портал Baltnews.
Уточняется, что санкции, введёные Евросоюзом, не позволяют певице как пользоваться недвижимостью, так и продать её.
Местный адвокат рассказал изданию, что потерять квартиры Долина может из-за невозможности оплачивать коммунальные счета. При этом попытка решить проблему косвенными путями могут обернуться уголовным преследованием.
Ранее Долина отказалась отвечать на вопрос о том, где она живет после передачи Полине Лурье квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
