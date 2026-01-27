СМИ: Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций

Уточняется, что санкции, введёные Евросоюзом, не позволяют певице как пользоваться недвижимостью, так и продать её.

Местный адвокат рассказал изданию, что потерять квартиры Долина может из-за невозможности оплачивать коммунальные счета. При этом попытка решить проблему косвенными путями могут обернуться уголовным преследованием.

Ранее Долина отказалась отвечать на вопрос о том, где она живет после передачи Полине Лурье квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

