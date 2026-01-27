Путин встретится с президентом Сирии 28 января
27 января 202617:55
Российский лидер Владимир Путин 28 января встретится с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.
Уточняется, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей Москвы и Дамаска, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
«Президент Сирии будет находиться в России с рабочим визитом», - говорится в сообщении.
Ранее Аш-Шараа заявил, что Россия играет серьёзную роль в развитии новой Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
