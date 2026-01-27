Путин встретится с президентом Сирии 28 января

Уточняется, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей Москвы и Дамаска, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

«Президент Сирии будет находиться в России с рабочим визитом», - говорится в сообщении.

Ранее Аш-Шараа заявил, что Россия играет серьёзную роль в развитии новой Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».