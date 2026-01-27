Роскомнадзор не получал требований о блокировке «Википедии»

Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает ТАСС.

«Требования уполномоченных органов о блокировке... в настоящее время... не поступали», - указано в сообщении.

Ранее зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что в РФ могут частично заплокировать «Википедию». Он связал это с искажениями в статьях исторических и других фактов.

Программист, создатель легендарной «Библиотеки Мошкова» Максим Мошков заявил «Радиоточке НСН», что блокировать «Википедию» глупо и неэффективно.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
