Роскомнадзор не получал требований о блокировке «Википедии»
Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает ТАСС.
«Требования уполномоченных органов о блокировке... в настоящее время... не поступали», - указано в сообщении.
Ранее зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что в РФ могут частично заплокировать «Википедию». Он связал это с искажениями в статьях исторических и других фактов.
Программист, создатель легендарной «Библиотеки Мошкова» Максим Мошков заявил «Радиоточке НСН», что блокировать «Википедию» глупо и неэффективно.
