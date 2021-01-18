«Жёсткий приговор»: СПЧ не убедили доводы о виновности Мифтахова

Правозащитник напомнил, что в 2017 году Мифтахова оштрафовали за то, что он распылил перцовый газ на полицейского. Тогда он признал свою вину.

«Сейчас его воспринимают как злостного правонарушителя, хотя к делу этому есть немало вопросов. В частности, показания засекреченных свидетелей, один из которых уже умер, так называемый Петров. Другой под псевдонимом Караульный говорит о принадлежности Мифтахова к радикальной организации, что сам Мифтахов отрицает. Других же доказательств его причастности к этому нет. Потому следствие и суд должны были получить более убедительные доказательства его вины», - считает член Совета пот правам человека.

При этом приговор Мифтахову мог быть и мягче, отметил он.

«Я посмотрел Уголовный кодекс, приговор Мифтахову дали ближе к верхней планке наказания, что достаточно жестко. В то же время двое его соучастников, также не признавших свою вину, получили условные сроки. Вообще же эта статья уголовного кодекса предусматривает и штрафы, и принудительные работы, а также лишение свободы. Потому приговор жесткий, а для общественности он неубедителен в силу слабой доказательной базы его вины. Чем больше будет неясностей в этом деле, чем менее будет убедительна позиция обвинения, следствия и судебной власти тем больше будет рождаться различных домыслов о политической подоплеке подобных процессов», - пояснил Брод.

В феврале 2019 года 25-летнего уроженца Нижнекамска задержали в Москве по подозрению в изготовлении взрывчатки. Аспирант признался, что изготовил ее в сентябре 2018 года и успел испытать. В ходе обыска в его комнате также нашли анархистскую литературу и рации. В итоге Мифтахова обвинили в хулиганстве из-за поджога московского офиса ЕР. Мифтахов отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным. После задержания Азат Мифтахов сообщил о пытках со стороны правоохранительных органов, которые требовали признательных показаний.

