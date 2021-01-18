«Жёсткий приговор»: СПЧ не убедили доводы о виновности Мифтахова
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН оценил приговор аспиранту МГУ за поджог офиса партии «Единая Россия».
Головинский суд Москвы в понедельник, 18 января, приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия» в феврале 2018 года. Его защита намерена обжаловать приговор.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН прокомментировал решение суда.
«Совет по правам человека уже дважды поднимал перед президентом вопрос об этих событиях и жестких действиях полиции, неправомерных обвинениях в отношении ряда их участников, тема эта постоянно фигурирует в СМИ. Мое мнение в том, что со стороны полиции были злоупотребления, но и со стороны участников протестных акций были хулиганские действия, оказание сопротивления полиции, насилие в адрес правоохранителей. Насколько я знаю, никто из правоохранителей не понес ответственности за свои злоупотребления», - рассказал Брод.
Правозащитник напомнил, что в 2017 году Мифтахова оштрафовали за то, что он распылил перцовый газ на полицейского. Тогда он признал свою вину.
«Сейчас его воспринимают как злостного правонарушителя, хотя к делу этому есть немало вопросов. В частности, показания засекреченных свидетелей, один из которых уже умер, так называемый Петров. Другой под псевдонимом Караульный говорит о принадлежности Мифтахова к радикальной организации, что сам Мифтахов отрицает. Других же доказательств его причастности к этому нет. Потому следствие и суд должны были получить более убедительные доказательства его вины», - считает член Совета пот правам человека.
При этом приговор Мифтахову мог быть и мягче, отметил он.
«Я посмотрел Уголовный кодекс, приговор Мифтахову дали ближе к верхней планке наказания, что достаточно жестко. В то же время двое его соучастников, также не признавших свою вину, получили условные сроки. Вообще же эта статья уголовного кодекса предусматривает и штрафы, и принудительные работы, а также лишение свободы. Потому приговор жесткий, а для общественности он неубедителен в силу слабой доказательной базы его вины. Чем больше будет неясностей в этом деле, чем менее будет убедительна позиция обвинения, следствия и судебной власти тем больше будет рождаться различных домыслов о политической подоплеке подобных процессов», - пояснил Брод.
В феврале 2019 года 25-летнего уроженца Нижнекамска задержали в Москве по подозрению в изготовлении взрывчатки. Аспирант признался, что изготовил ее в сентябре 2018 года и успел испытать. В ходе обыска в его комнате также нашли анархистскую литературу и рации. В итоге Мифтахова обвинили в хулиганстве из-за поджога московского офиса ЕР. Мифтахов отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным. После задержания Азат Мифтахов сообщил о пытках со стороны правоохранительных органов, которые требовали признательных показаний.
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