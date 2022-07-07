«Дельфинчик уже здесь!»: На Москву обрушился ливень с ураганом

Второй день подряд Москва пытается устоять под ударом стихии.

Проливной дождь, ветер и град вновь в четверг «порадовали» москвичей после тропической жары.

Синоптики пообещали дожди в Москве до начала следующей недели

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры падающих деревьев, штормового ветра и ударов молний. Тревожные сообщения приходят из разных районов города, при этом в Солнечногорском районе Подмосковья выпал град величиной со сливу. У метро Автозаводская снесло крышу с дома.

По данным Дептранса Москвы, на Замоскворецкой линии метро прервано движения поездов от «Автозаводской» до «Орехово» из-за деревьев, «наклонившихся на пути открытого участка».

При этом грозовой фронт, накрывший столицу, по очертаниям напоминает «дельфинчика».

ФОТО: скриншот Яндекс-погода

По прогнозам синоптиков, в ближайший час ожидается ветер с порывами до 23 м/c. Может выпасть до 20 мм осадков.

Накануне на Москву обрушился ливень, в ходе которого выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы. В городе повалило 17 деревьев.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ДождьМосковское МетроПогода В Москве
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