«Дельфинчик уже здесь!»: На Москву обрушился ливень с ураганом

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры падающих деревьев, штормового ветра и ударов молний. Тревожные сообщения приходят из разных районов города, при этом в Солнечногорском районе Подмосковья выпал град величиной со сливу. У метро Автозаводская снесло крышу с дома.

По данным Дептранса Москвы, на Замоскворецкой линии метро прервано движения поездов от «Автозаводской» до «Орехово» из-за деревьев, «наклонившихся на пути открытого участка».

При этом грозовой фронт, накрывший столицу, по очертаниям напоминает «дельфинчика».