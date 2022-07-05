На Москву обрушился ливень с градом
После нескольких дней тропической жары на Москву во вторник днем обрушился проливной дождь с градом.
Синоптики предупреждали о надвигающихся катаклизмах, призывая водителей быть бдительными. Около 15:00 небо над столицей потемнело, после чего пошел дождь, сопровождаемый раскатами грома. По данным СМИ, на востоке столицы прошел град. Очевидцы публикуют в соцсетях видео разгула стихии.
За несколько часов до этого крупный град прошел в Клинском районе Подмосковья. В ряде населенных пунктов образовались огромные лужи.
На момент выхода материала ливень в столице продолжается, правда, он немного ослаб.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сегодняшние ливни и грозы являются предвестниками изменения погоды. По его данным, к пятнице-субботе температура в Москве понизится до 21-26 градусов.
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