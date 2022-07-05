На Москву обрушился ливень с градом

За несколько часов до этого крупный град прошел в Клинском районе Подмосковья. В ряде населенных пунктов образовались огромные лужи.

На момент выхода материала ливень в столице продолжается, правда, он немного ослаб.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сегодняшние ливни и грозы являются предвестниками изменения погоды. По его данным, к пятнице-субботе температура в Москве понизится до 21-26 градусов.

