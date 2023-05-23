«Возникнет произвол!»: Экономист предупредил о последствиях отмены привязки пособия по безработице к МРОТ
Сегодня пособие по безработице в России получают более трех миллионов человек, сказал НСН экс-министр труда Сергей Калашников.
Отмена привязки пособия по безработице к МРОТ развяжет руки Минтруду и субъектам России, что негативно скажется на простых россиянах. Об этом НСН заявил заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило за отказ от идеи привязать размер пособия по безработице к МРОТ. Это следует из рабочей версии таблицы поправок ко второму чтению законопроекта «О занятости населения», сообщило издание РБК. Калашников объяснил мотивы такого решения.
«В случае принятия предложения Минтруда субъекты федерации, да и само ведомство, получат больше степеней свободы по установлению пособия по безработице. Если сегодня есть формальные правила привязывания пособия к МРОТ, то при одобрении инициативы министерства их не будет, возникнет произвол. Это не свобода воли и не гибкость оперативного решения проблемы. Это реакция на нехватку средств, как в федеральном бюджете, так и в субъектах федерации. Бюджету станет легче, поскольку пособия будут назначаться произвольно (надо полагать, в меньшую сторону). А обычные граждане России, конечно, испытают некоторые трудности», — сказал Калашников.
Собеседник НСН назвал привязку пособия по безработице к МРОТ более справедливой.
«По сути, Минтруда предлагает предоставить системе власти право произвольно устанавливать пособия по безработице, исходя из финансовых возможностей. Конечно, для простых людей это значительно хуже и неприемлемо. Поэтому я считаю, что формализованный подход, привязанный к минимальной оплате труда, более справедлив и разумен, хотя тоже не лишен недостатков», — отметил экономист.
В заключение Калашников заявил, что сегодня пособия по безработице получают чуть больше трех миллионов человек.
«Это официально зарегистрированные безработные. К ним нужно добавить еще порядка 200 тысяч человек, которые числятся на рабочих местах, а также огромную армию самозанятых. Их очень трудно подсчитать, поскольку официально зарегистрирована лишь малая часть таких россиян», — подытожил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов страны в текущем году будет направлено более 1,1 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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