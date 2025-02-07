Декан факультета МГУ Аузан назвал две проблемы российских зумеров

По его словам, исследования подтвердили, что зумеры больше любят досуг и меньше стремятся к «достигаторству».

«У них память вынесена во внешние приборы. И в итоге они могут оперировать очень небольшими объемами», — пояснил он.

Как добавил Аузан, представители поколения зумеров также лишены воображения, поскольку воспитаны не на книгах, а на видео. При этом зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта». Помочь в этом могут интуиция, эмпатия и развитие воображения.

Ранее соощалось, что представители поколения зумеров (молодые люди в возрасте 18-24 лет) стали чаще брать кредиты в 2024 году. Их доля выросла с 10% до 17% в общей массе кредитополучателей, передает «Радиоточка НСН».

