Декан факультета МГУ Аузан назвал две проблемы российских зумеров

Представители поколения зумеров, к которому относятся люди, рожденные с середины 1990-х до 2010-х, не сильно отличается от предыдущих поколений, однако у них есть недостатки, заявил РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

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По его словам, исследования подтвердили, что зумеры больше любят досуг и меньше стремятся к «достигаторству».

«У них память вынесена во внешние приборы. И в итоге они могут оперировать очень небольшими объемами», — пояснил он.

Как добавил Аузан, представители поколения зумеров также лишены воображения, поскольку воспитаны не на книгах, а на видео. При этом зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта». Помочь в этом могут интуиция, эмпатия и развитие воображения.

Ранее соощалось, что представители поколения зумеров (молодые люди в возрасте 18-24 лет) стали чаще брать кредиты в 2024 году. Их доля выросла с 10% до 17% в общей массе кредитополучателей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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