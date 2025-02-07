Декан факультета МГУ Аузан назвал две проблемы российских зумеров
Представители поколения зумеров, к которому относятся люди, рожденные с середины 1990-х до 2010-х, не сильно отличается от предыдущих поколений, однако у них есть недостатки, заявил РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
По его словам, исследования подтвердили, что зумеры больше любят досуг и меньше стремятся к «достигаторству».
«У них память вынесена во внешние приборы. И в итоге они могут оперировать очень небольшими объемами», — пояснил он.
Как добавил Аузан, представители поколения зумеров также лишены воображения, поскольку воспитаны не на книгах, а на видео. При этом зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта». Помочь в этом могут интуиция, эмпатия и развитие воображения.
Ранее соощалось, что представители поколения зумеров (молодые люди в возрасте 18-24 лет) стали чаще брать кредиты в 2024 году. Их доля выросла с 10% до 17% в общей массе кредитополучателей, передает «Радиоточка НСН».
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